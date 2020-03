Frau hustet Flugzeug-Crew an – löst Corona-Panik aus

Skurilles Video aus Shanghai: Weil eine Passagierin die Flugzeug-Crew anhustete kam es zur Corona-Panik im voll besetzten Flieger.

Shanghai. Derzeit kursiert ein Video in den sozialen Medien, das zeigt, wie eine weibliche Passagierin die Flugzeug-Crew der Thai Airways absichtlich anhustet und dabei eine regelrechte Coronavirus-Panik in dem voll besetzten Flieger auslöst. Der Vorfall ereignete sich, als die Maschine noch am Boden des Flughafens in Shanghai war. Online-Berichten zufolge soll die Besatzung zuvor bekanntgegeben haben, dass der Flieger aufgrund eines Coronavirus-Verdachtsfalles mehrere Stunden am Boden ausharren müsse. Daraufhin rastete eine Passagierin völlig aus und hustete auf das Flugzeug-Personal. Nach einem kurzen Handgemenge konnte die Dame von den Stewards unter Kontrolle gebracht werden.

Hier das Video: