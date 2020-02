Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer will der Ex-Unionsfraktionschef nun doch um den Parteivorsitz kämpfen.

Friedrich Merz will nun doch für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das berichtet die Deutsche Presse Agentur am Mittwoch. Nach dem Rücktritt von der bisherigen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, will es der Ex.Unionsfraktionschef noch einmal versuchen. Er stellte sich bereits 2018 zur Wahl - unterlag damals aber Kramp-Karrenbauer.

Kramp-Karrenbauer führt ab kommender Woche Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Parteikreisen. Der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnte seine Partei vor zu viel Eile bei der Suche nach einer neuen Führung. Dagegen drängen prominente Vertreter der CSU die Schwesterpartei weiterhin zu einer zügigen Neuaufstellung.