Fünf Tonnen Kokain in Blumenlieferung versteckt

San Jose. Die Polizei in Costa Rica hat am Samstag eine Rekordmenge von mehr als fünf Tonnen Kokain sichergestellt. Wie Innenminister Michael Soto Rojas mitteilte, war es die größte jemals beschlagnahmte Menge. Die Drogen waren in einem Container mit Blumen versteckt, die ins niederländische Rotterdam verschifft werden sollten. Ein 46-jähriger Costaricaner wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei hatte bei der Durchsuchung des Containers rund 200 Koffer mit insgesamt rund 5.000 Päckchen Kokain entdeckt. Der Container sollte am Sonntag im Hafen von Puerto Limon im Osten des Landes verladen werden.