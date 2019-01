Gastwirt rast absichtlich mit SUV in Jugendliche

Deutschland. In Reutlingen in Baden-Württemberg ist ein wütender Gastwirt mit seinem Auto auf drei Jugendliche zugefahren und hat dabei zwei von ihnen erfasst und leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Rettungskräfte waren im Groß-Einsatz und versorgten die Verletzten vor Ort. Der Grund für die Attacke war eine eingeschlagene Fensterscheibe.

Nachdem einer der Jugendlichen aus der Gruppe die Fensterscheibe des Gasthauses eingeschlagen hatte, machte sich der Wirt mit seinem Jeep auf die Suche nach dem Übeltäter. Als er das Trio fand, fuhr er über die Gegenfahrbahn auf die Burschen zu. Er erwischte den Randalierer (16) und einen 17-Jährigen und verletzte sie leicht, wie "Bild" berichtet. Ein 20-Jähriger verstauchte sich das Bein.

Der Gastwirt flüchtete daraufhin, konnte aber schnell von der Polizei ausgeforscht werden. Es gibt aber widersprüchliche Angaben zu der Auto-Attacke des Gastwirts. Die Polizei sucht dringend Zeugen.