Geflüchteter nordkoreanischer Diplomat tritt bei Wahl in Südkorea an

Der frühere nordkoreanische Diplomat Thae Yong-ho will dreieinhalb Jahre nach seiner Flucht nach Südkorea bei den Parlamentswahlen im April antreten.

Seoul. Thae kündigte am Dienstag im Parlamentsgebäude in Seoul an, sich in einem Wahlbezirk in der Hauptstadt als Kandidat der oppositionellen Freiheitlichen Korea-Partei (LKP) bewerben zu wollen.

"Realistische Politik für eine friedliche Wiedervereinigung"

Er wolle für den Fall seiner Wahl dabei helfen, dass das Land "eine realistische Politik für eine friedliche Wiedervereinigung zwischen beiden Koreas" betreibe, wurde er von der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.

Früher stellvertretender Botschafter Nordkoreas in London

Der 57-jährige Thae war früher stellvertretender Botschafter Nordkoreas in London. Im August 2016 setzte er sich gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden erwachsenen Söhnen nach Südkorea ab. Seitdem äußerte er sich in zahlreichen Interviews und Artikeln über sein Leben als Diplomat und über Nordkoreas System, das er stark kritisiert. Er gilt als der bisher höchstrangige nordkoreanische Diplomat, der nach Südkorea kam.



Die LKP will den Berichten zufolge eine Kandidaten-Empfehlung für Thae abgeben, damit er im südlichen Seouler Stadtbezirk Gangnam antreten könne. Die konservative Partei findet dort traditionell große Unterstützung.