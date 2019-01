Gelbwesten-Aktivist nach Polizei-Einsatz in künstlichem Koma

In Frankreich haben am Samstag erneut zehntausende "Gelbwesten" gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Landesweit gingen rund 69.000 Menschen auf die Straße, wie das Innenministerium am Abend mitteilte.

In Paris demonstrierten demnach rund 4000 "Gelbwesten". Dort kam es am Place de la Bastille zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Nach Angaben der Präfektur wurden dort 22 Menschen festgenommen. Schwer am Auge verletzt Bei den Auseinandersetzungen am Pariser Bastille-Platz setze die Polizei Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um Demonstranten zurückzudrängen, die Wurfgeschosse auf Polizisten warfen. Jérome Rodrigues, eines der Sprachrohre der "Gelbwesten", wurde schwer am Auge verletzt. Wie heute bekannt wurde, musste der Verletzte für die weitere Behandlung in ein künstliches Koma gesetzt werden. Die Ärzte können noch nicht sagen, ob das Auge gerettet werden kann.

GRAVE / Vidéo de Jerome RODRIGUES, un des leaders des #GiletsJaunes, perdant un œil après un tir de flashball incompréhensible alors qu'il filmait l' #ActeXI à Paris. #Acte11 #BTPGrandDébat #LBD pic.twitter.com/0KnTxo2TiI — Luc Foschia ن ???????? (@Luckyy_White) 26. Januar 2019

Kritiker behaupten, dass die Polizei gezielt auf Jérome Rodrigues losging, weil er eine wichtige Rolle im Gelbwesten-Aufstand gegen Macrons Regierung spielt.