Genialer Einfall rettet Kätzchen aus Eisfalle

Ein genialer Einfall eines Mannes in Kanada rettete drei kleine Kätzchen.

Alberta (Kanada). Die sehr kalten Temperaturen in Kanada wurden drei Kätzchen fast zum Verhängnis.

Kätzchen in Not

Kendall Diwisch, seines Zeichens Held, machte den schrecklichen Fund. Diwisch fand die wunderbaren Kreaturen auf einer Nebenstraße in Alberta (Kanada). Es kann nur vermutet werden, was die kleinen Kätzchen durchleben mussten in der eisigen Kälte. Zwei Kätzchen waren über Nacht am eisigen Boden festgefroren.

Die scheinbar ausgesetzten Katzen hatten noch einmal Glück im Unglück. Diwisch hatte den genialen Einfall und holte kurzerhand seinen "Coffe-to-go-Becher" aus dem Wagen und schüttete seinen heißen Milchkaffee über die kleinen Schwänzchen der Kätzchen. Somit konnte er sie entfrosten und die wunderbaren Lebewesen aus der schrecklichen Situation, in der sie sich befanden, retten.

Die Tiere haben sich erholt und ein neues Zuhause wurde bereits gefunden. Bekanntlich tragen nicht alle Superhelden einen Umhang.