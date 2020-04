Gewalteskalation: Securitys schleifen Pensionisten in Supermarkt

Schockierende Aufnahmen zeigen Securitys, die einen älteren Mann an seinen Füßen in einen Supermarkt schleifen. Sein Einkaufswagen war voller Toilettenpapier.

Drei Wachleute schliffen auf brutale Art und Weise einen älteren Mann zurück in einen Supermarkt im Norden Londons. Ein mit Toilettenpapier gefüllter Einkaufswagen wurde laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ als "Beweis" beschlagnahmt.

Zu sehen sind aber auch Aufnahmen, die belegen, wie dem Pensionisten ein Stapel an Einkaufskörben auf den Kopf fallen. Das Video, das am Donnerstag auf Facebook mit dem Titel "Morrisons Today" gepostet wurde, schockiert Social-Media-Nutzer in Großbritannien.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, was den beispiellosen Vorfall ausgelöst hat. Die britische Metropolitan Police wurde um einen Kommentar gebeten, ließ aber bis dato die Anfrage unbeantwortet.