Gift-Pillen in Kebap entdeckt

Eigentlich wollte eine Gruppe von Frauen bloß die Partynacht mit einem kleinen Snack ausklingen lassen. Was sie daraufhin jedoch in ihren Kebaps entdeckten löste eine Polizeiermittlung aus.

Sussex. Diese Partynacht hätte tödlich enden können: Eigentlich wollten einige Partygängerinnen bloß einen kleinen "After-Party-Snack" bei einem Kebap-Grill in Sussex besorgen. Nach den ersten Bissen bemerkte eine von ihnen jedoch, dass ihnen kleine, weiße Pillen in die Zutaten gemischt wurden. Sie verständigten umgehend die Polizei, die den Fall sofort untersuchte.

"Drei Frauen Anfang 20 teilten uns mit, dass sie verdächtige Pillen in ihren Kebaps, die sie von einem 'Istanbul Grill' in der High Street, Bognor Regis gekauft haben, entdeckten. Die Polizei konnte kurz darauf zwei Männer, die im Verdacht stehen, besagte Pillen in die verkauften Kebaps gemischt zu haben, festnehmen", sagte ein Polizeisprecher zum "dailystar". Es wird davon ausgegangen, dass die Tabletten absichtlich in die Füllung der Brötchen gemischt wurde. Die beiden Verdächtigen sollen 30 und 42 Jahre alt sein.