Grausiger Fund: 38 tote Hundewelpen in Flieger entdeckt

500 Tiere nach Transport im Frachtraum eines Flugzeugs in schlimmem Zustand gefunden.

Bei einer Kontrolle im kanadischen Toronto wurden an Bord eines Flugzeugs der Ukrainian International Airlines (UIA) rund 500 junge französische Bulldoggen gefunden, von denen 38 tot waren. Auch die überlebenden Tiere waren in einem schlechten Zustand. „Ein Horrorszenario“, so ein Augenzeuge.

Das Unternehmen suspendierte vorläufig ihren Leiter der Frachtdienste. Außerdem stellte UIA den Transport von Tieren in seinen Boeing-767-Maschinen ein.