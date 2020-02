Greta Thunberg bekommt eigene TV-Show

Die BBC-Serie soll Einblicke in Greta Thunbergs Leben als "globale Ikone" geben.

Der britische Sender BBC will die junge Aktivistin Greta Thunberg in einer mehrteiligen TV-Dokumentation bei ihrem Kampf gegen den Klimawandel begleiten. Die neue Serie solle Einblicke in Thunbergs Leben als "globale Ikone" geben und ihr auf dem Weg vom Kind zur Erwachsenen folgen, sagte Produzent Rob Liddell.



Kameras sollen dabei sein, wenn die 17-Jährige Wissenschafter, Politiker oder Geschäftsleute trifft, aber auch in den ruhigen Momenten, etwa wenn Thunberg ihre Reden schreibt, wie der Sender am Montag weiter ankündigte. In der Serie solle nicht nur Thunberg selbst zu Wort kommen, sondern auch Wissenschafter.



Wie die neue Produktion von BBC Studios heißen und wann sie ausgestrahlt werden soll, war zunächst nicht bekannt. "Der Klimawandel ist wahrscheinlich das wichtigste Thema unseres Lebens, daher ist es an der Zeit, eine maßgebende Serie zu machen, die die Fakten und die Wissenschaft hinter diesem komplexen Thema untersucht", sagte Liddell.