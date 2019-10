Greta Thunberg reagiert auf Putins Läster-Angriff

Greta Thunberg (16) legt sich derzeit mit den mächtigsten Politikern der Welt an. Nach der Trump-Revanche, schlägt sie jetzt gegen Putin zurück. Und sie macht das wie bei Trump in einer subtilen Art. Auch dieses Mal benutzt sie Twitter, wo sie bereits 2,7 Millionen Menschen erreicht.

Russlands Präsident hatte die junge schwedische Klima-Aktivistin verhöhnt, sie als "sicher netten, aber schlecht informierten Teenager" belächelt. Außerdem deutete er an, sie würde sich instrumentalisieren lassen.

Am Mittwoch konterte sie in ihrer Twitter-Bio. Dort beschrieb sie sich vorübergehend mit eben jenem Satz von Putin: "ein netter, aber schlecht informierter Teenager" – und macht sich damit über die Aussagen des Kreml-Chefs lustig.

Ähnlicher Konter wie bei Trump

US-Präsident Donald Trump hatte die junge Schwedin beim UN-Klimagipfel in New York als "glückliches, junges Mädchen, das sich auf eine großartige und wundervolle Zukunft freut" verhöhnt. Sie konterte, indem sie Trumps Beschreibung vorübergehend in ihre Selbstbeschreibung bei Twitter übernahm.