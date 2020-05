Greta Thunberg stürmt jetzt die Pop-Charts

Die 17-jährige Klimaaktivistin sorgt jetzt auch noch für eine Musiküberraschung.

„It is now the time for civil disobedience. It is time to rebel“, zu Deutsch: „Es ist jetzt die Zeit des zivilen Ungehorsams. Es ist die Zeit der Rebellion!“ Mahnende Worte von Greta Tunberg. Jedoch nicht bei einer Rede, sondern auf CD. Die schwedische Klimaaktivistin ist Gaststar auf der neuen, seit gestern erhältlichen CD Notes on a Conditional Form der britischen Indie-Band The 1975.

In einer gesprochen Botschaft ruft Greta im Song The 1975 dazu auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun. Die CD ist ein Hit: in elf Ländern auf Platz 1. Greta ist auf dem Weg zur Goldenen Schallplatte.