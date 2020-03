Griechen führen Schießübungen auf Inseln durch

Griechenland reagiert damit auf die neue Flüchtlingswelle.

Einheiten der griechischen Armee werden am Montag auf den Inseln im Osten der Ägäis umfangreiche Schießübungen durchführen. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen. Die Übungen sind aus Sicht von Kommentatoren eine Reaktion Athens auf den Zuwachs von Migranten, die am Vortag zu den Inseln Lesbos, Chios und Samos übergesetzt hatten.

Während seit Jahresbeginn bisher knapp 100 Menschen täglich aus der Türkei kamen, setzten am Sonntag gut 700 Migranten zu den Inseln über. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Freitag die Grenzen der Türkei Richtung EU für offen erklärt und damit eine neue Migrationswelle ausgelöst. Die Regierung in Athen hat alle seine Sicherheitskräfte in höchster Alarmbereitschaft versetzt, um illegale Grenzübertritte aus der Türkei zu stoppen.