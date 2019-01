Größtes Eisskulpturen-Festival bestückt Pinguine mit Rucksäcken

Für eine Marketing-Aktion des Festivals, das aktuell in Harbin stattfindet, hagelt es Kritik: Die Veranstalter statteten Pinguine mit Rucksäcken in Hai-Form aus und lassen sie durch den Schnee watscheln. Unbeholfen laufen diese durch den Schnee und versuchen dabei immer wieder, die Rucksäcke, die auf ihrem Körper festgeschnallt wurden, von ihren Rücken zu streifen.

Weltweit größtes Eis- und Schneeskulpturenfestival

Das weltweit größte Eis- und Schneeskulpturenfestival findet jährlich im Winter statt und startet am 5. Jänner. Es dauert in der Regel einen Monat, wenn es das Wetter zulässt, beginnt die Ausstellung allerdings schon früher und dauert bis Ende Februar. In der Region liegen die Temperaturen zu dieser Jahreszeit bei bis zu minus 16,9 Grad. In dieser Zeit sind über die ganze Stadt verteilt Eisskulpturen zu sehen.