Große Sorge um Papst nach Termin-Absagen

Der Papst hat sich beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz jedoch in guter Verfassung gezeigt.

Vatikanstadt. Zum dritten Tag in Folge hat der Papst einige Audienzen abgesagt. Er empfange weiterhin Personen in seiner Residenz, dem Gästehaus Santa Marta, berichtete der vatikanische Pressesprecher, Matteo Bruni, am Samstag. Der Papst habe in seiner Residenz die Frühmesse zelebriert.

Franziskus hatte am Donnerstag und Freitag mehrere Termine außerhalb des Vatikan abgesagt. Nachdem er am Donnerstag kurzfristig eine Messe abgesagt hatte, strich der Papst auch am Freitag aus gesundheitlichen Gründen weitere Termine. Der 83-Jährige habe beschlossen, "die offiziellen Audienzen des Tages zu verschieben" und von zu Hause aus zu arbeiten, hatte Bruni am Freitagvormittag mitgeteilt.

Am Sonntagnachmittag will sich Franziskus mit leitenden Mitarbeitern zu den traditionellen fünftägigen Fastenexerzitien der Römischen Kurie nach Ariccia in den Albaner Bergen bei Rom begeben.