Los-Angele-Bürgermeister spricht Klartext.

In Los Angeles werden Großveranstaltungen wie Konzerte und Sportveranstaltungen wegen des Ausbruchs des Coronavirus voraussichtlich erst 2021 wieder erlaubt sein.

Das sagte Bürgermeister Eric Garcetti am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview auf CNN. "Nichts, was ich gehört habe, deutet darauf hin, dass wir zu solchen Massenveranstaltungen wieder zusammenkommen können, wahrscheinlich nicht für den Rest dieses Jahres", erklärte Garcetti.