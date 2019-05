Hai beißt 30-Jährigem Bein ab – verblutet

Ein Hai hat einem Surfer vor der französischen Übersee-Insel La Reunion tödliche Verletzungen zugefügt. Der Raubfisch biss dem Mann in der Bucht von Saint-Leu ein Bein ab, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Der leblose Körper des rund 30 Jahre alten Surfers wurde an Land geschwemmt. Die Retter konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Es ist bereits die 24. Haiattacke vor der Ferieninsel im Indischen Ozean seit 2011. Elf davon verliefen tödlich. Erst im Jänner hatte ein Hai einem Fischer ein Bein abgebissen, der Mann verblutete. Vor dem neuerlichen Angriff hatten die Behörden auf der Insel alle Surfer "zu größter Wachsamkeit" aufgerufen. In dieser Jahreszeit seien besonders viele Haie aktiv, hieß es.