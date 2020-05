Hamburger Zoll entdeckte halbe Tonne Kokain in Frachter

Verhaftung nach Drogenfund auf Schiff aus Brasilien.

Hamburg. Der Hamburger Zoll hat auf einem Frachter aus Brasilien eine halbe Tonne Kokain entdeckt. Gegen ein 42-jähriges Besatzungsmitglied wurde Haftbefehl erlassen, wie das Zollfahndungsamt am Montag mitteilte. Der 180 Meter lange Frachter, der unter montenegrinischer Flagge fuhr, sollte den Ermittlungen zufolge über England nach Hamburg gelangen und Rauschgift nach Europa einschmuggeln.

Demnach wurde das Schiff bereits beim Eintritt in niederländisches Gewässer von der dortigen Polizei in Empfang genommen und an deutsche maritime Einheiten übergeben. Der deutsche Zoll begleitete das Schiff bei seinem weiteren Weg zum Hamburger Hafen, wie es hieß. In der Nacht auf Freitag begann demzufolge die Durchsuchung des Frachters.

Die etwa 500 Kilogramm Kokain seien in wasserdichten Säcken verpackt gewesen. Die Ermittler entdeckten den Angaben zufolge weitere Säcke, Bojen, Leinen und einen GPS-Sender. "Offensichtlich war geplant, das Kokain mit dem Sender über Bord zu werfen, wo es dann von einem Komplizen mit einem Boot abgeholt werden sollte", hieß es.