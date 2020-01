"Harald Hitler" plante Nazi-Verein

Das ehemalige Hitler-Double Harald Z. ist wieder aktiv – stärker denn je.

Wien/München. Als Hitler-Double sorgte Harald Z. überregional für Schlagzeilen. Wegen seiner Nazi-Verherrlichung saß der 27-jährige Steirer in Wien sogar in U-Haft. Entlassen wurde er, als er sich geläutert gab und seinen NS-Ideen abschwor.

Von wegen. Jetzt scheint der 27-Jährige, der einst als „Harald Hitler“ für Touristen vor dem Geburtshaus des Nazi-Diktators in Braunau posierte, aktiver denn je. In München wurde er von der Polizei aufgegriffen, nachdem er im Schneiderbräu in der Altstadt mit Reichsbürgern den „Germanischen Arbeiterverein“ gründen wollte. Harald Z. war als Vortragsredner eingeplant. Thema: „Was sind unsere Ziele?“

Zeit und Ort waren bewusst gewählt: Vor 100 Jahren wurde nur wenige Meter entfernt im damaligen Sterneckerbräu der „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterverein“ gegründet.