Hartes Ringen ums neue EU-Budget

Auch am zweiten Tag wird der Sondergipfel zum EU-Mehrjahresbudget mit Verzögerung starten. Der Beginn des Treffens der 27 EU-Staats- und Regierungschefs wurde um eine Stunde auf 12.00 verschoben, hieß es am Freitag in Brüssel. "Das Plenum startet zu Mittag", twitterte ein Sprecher von Ratspräsident Charles Michel.

Bisher hat Michel keinen neuen Vorschlag unterbreitet. Nach Angaben aus Delegationskreisen könnte es sein, dass der Ratspräsident bei diesem Gipfel keinen neuen Budgetplan mehr vorlegt. Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht.

Nettozahler-Allianz

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel sagte beim Eintreffen ins Ratsgebäude, es sähe "nicht rosig" aus. Bettel übte Kritik an der harten Haltung der Nettozahler-Allianz, der auch Österreich angehört. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) traf vor dem Gipfel auch noch einmal mit den Nettozahlern Niederlande, Dänemark und Schweden zusammen.

Luxemburg sei auch Nettozahler, sagte Bettel. "Ich weiß, was Europa mir bringt." Er mache nicht die Rechnung, "was kriege ich zurück". "Ich bin bereit mehr zu zahlen für dieses europäische Projekt. Wenn jeder nur rechnet, was es kostet, und nicht was es bringt, dann kommen wir nicht sehr weit." Freilich brauche es Effizienz etwa in der Verwaltung. Das dürfe aber nicht bedeuten, dass europäische Agenturen geschlossen werden, so Bettel.

Merkel und Macron beraten mit "Sparsamen Vier"