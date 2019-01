Heftige Explosion im Zentrum von Paris

Im Zentrum von Paris hat es am Samstagmorgen eine heftige Explosion gegeben. Die Detonation ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement, wie die Polizei und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Mehrere Menschen wurden verletzt, Fensterscheiben in der Umgebung barsten.

Es gibt mehrere Verletzte

Die Bewegung der "Gelbwesten" will in Frankreich am neunten Wochenende in Folge demonstrieren. Größere Aktionen werden am Samstag in Paris und der Stadt Bourges im Zentrum des Landes erwartet. Die Behörden bringen erneut ein großes Sicherheitsaufgebot in Stellung: In ganz Frankreich werden nach Angaben von Premierminister Edouard Philippe 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein, davon allein 5000 in der Hauptstadt.