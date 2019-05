Helden von Notre-Dame sollen Touristin vergewaltigt haben

Noch vor wenigen Wochen wurden die Pariser Feuerwehrmänner als Helden gefeiert. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Notre-Dame gerettet werden konnte und nicht vollständig einstürzte. Nun sorgt allerdings ein Vergewaltigungsvorwurf für Aufregung.

© APA/AFP/POOL/Christophe PETIT TESSON

Wie „Le Figaro“ berichtet, sollen sechs Feuerwehrmänner eine junge Touristin aus Norwegen auf einer Wache vergewaltigt haben. Den Vorwürfen zufolge soll die Studentin zusammen mit Freundinnen die Feuerwehrleute in einer Bar kennengelernt haben. In der Wache (die Pariser Feuerwehr als Pioniereinheit zur Armee und ist kaserniert) kam es dann am Samstag in den frühen Morgenstunden zur Attacke.

Ermittlungen laufen

Der Aussage der 20-Jährigen zufolge soll die Touristin zunächst mit einem der Männer einvernehmlich Sex gehabt haben. Plötzlich seien dann aber mehrere Kollegen dazugekommen und hätten sie vergewaltigt.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen sechs Feuerwehrmänner aufgenommen, sie wurden vom Dienst suspendiert. Der Feuerwehrmann, mit der die Studentin ursprünglich geschlafen hat, widerspricht der 20-Jährigen. Alles sei mit der Einwilligung der Studentin geschehen.