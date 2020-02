Eine Person soll in Hessen aus dem Auto aus auf Personen geschossen haben. Laut Berichten gibt es mindestens acht Tote.

Großeinsatz am Mittwochabend in Hessen! In Hanau soll es zu einer Schießerei gekommen sein. Wie mehrere deutsche Medien berichten, soll ein vorerst noch unbekannter Schütze aus dem Auto heraus auf Passanten geschossen haben. Mittlerweile soll sich die Zahl der Toten auf mindestens acht Menschen belaufen. Mindestens fünf Menschen sollen schwerverletzt worden sein.

Der Täter befand sich zunächst noch auf der Flucht. Zu dem Motiv konnte vorerst noch keine Angaben gemacht werden.

Schüsse in Shisha-Bars

Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks wurde zunächst eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Augenzeugen sollen demnach von acht bis neun Schüssen berichtet haben. Danach sollen die Täter in den Stadtteil Kesselstadt gefahren sein. Dort soll dann erneut in einer Shisha-Bar geschossen worden sein. Auch hier soll es Tote gegeben haben. Die Polizei bestätigte die Angaben in dem Medienbericht jedoch nicht.

Hanau liegt im Main-Kinzig-Kreis etwa 20 Kilometer östlich von Frankfurt/Main und hat etwa 100.000 Einwohner.