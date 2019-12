Heute Thriller um Brexit-Wahl

Heute wählen die Briten ihr neues Parlament. Hauptthema ist der EU-Ausstieg.

Diese Wahl wird wohl ganz Europa verändern. 46,5 Millionen Bürger des Vereinigten Königreichs sind aufgerufen, heute ein neues Parlament zu wählen. Das Duell lautet Boris Johnson, der konservative Brexit-Hardliner, der am 31. Jänner sein Land aus der EU führen will, gegen Jeremy Corbyn von der Arbeiterpartei. Falls er siegt, will er den EU-Ausstieg mit Brüssel neu verhandeln und dann das Volk noch mal über einen Brexit abstimmen lassen.

Trotz Verlusten könnte Boris Brexit durchboxen

Die letzte Umfrage von YouGov sagte einen schrumpfenden Vorsprung für EU-Kritiker Johnson und die Tory-Partei (43 %) voraus. Neun Prozent trennten ihn noch von seinem Rivalen von Labour (34 %). Dies würde 339 Mandate für die Konservativen bedeuten, 20 weniger als bei der vorherigen YouGov-Umfrage von Ende November. Dennoch könnte Boris seinen Brexit über die Bühne bringen.

Milchmann

Ein verrückter Wahlkampf geht zu Ende. Im Endspurt ging Boris Johnson in Yorkshire als Milchmann von Tür zu Tür. Als ein Reporter ihn interviewen wollte, rastete sein Pressesprecher live im TV aus und Johnson selbst versteckte sich in einem Kühlraum für Milchflaschen.

Verloren

Johnson selbst löste die vorzeitigen Wahlen aus, nachdem er im Streit um den Brexit die Mehrheit im Parlament verlor. Es bleibt heute bis 23 Uhr spannend: Dann erst schließen die Wahllokale.