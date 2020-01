Hier landet Flugzeug auf Autobahn

Schock-Moment: Ein iranisches Flugzeug mit 135 Personen an Bord rutschte von der Startbahn auf eine benachbarte Straße und blieb stehen.

Māhschahr, Iran. Gefühle und Erinnerungen an die Flugzeug-Tragödie, als der Iran ein Passagierflugzeug mit 176 Passagieren abgeschossen hatte, werden bei diesen Fotos und Videos geweckt.

© Mostafa Gholamnezad/AFP/Isna/AFP via Getty Images

Drama beim Start

In der iranischen Stadt Māhschahr kam es am Montag zu einem Drama. Ein Passagierflugzeug der Caspian Airlines kam von der Bahn ab und rutschte mitten auf eine befahrene Straße. Fotos und Videos von der nicht alltäglichen Szene, die sich am Montag abgespielt haben, zeigen die dramatischen Momente. Auf der Straße befinden sich zu diesem Zeitpunkt etliche Fahrzeuge und auf beiden Seiten der Straße stehen Fußgänger. Das Flugzeug liegt flach auf dem Bauch und wirkt weitgehend unbeschädigt.

© Mostafa Gholamnezad/AFP/Isna/AFP via Getty Images

Happy-End

Alle 135 Personen an Bord blieben unverletzt und wurden sicher aus dem Flugzeug gerettet. Die Passagiere schienen sich aber auch gegenseitig aus dem zweimotorigen, einschiffigen Verkehrsflugzeug herauszuhelfen. Einige gingen durch die Haupttüren, andere stiegen aus den Notausgängen auf die Flugzeugflügel.

Ein nicht alltägliches Szenario mit einem Happy End.