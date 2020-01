Hier schwingen Bush und Putin das Tanzbein

Ein Video aus dem Jahr 2008 zeigt die beiden Präsidenten völlig ausgelassen.

Seit Mai 2000 ist Wladimir Putin (mit einer kurzen Pause) Präsident Russlands. Zu seinem 20-jährigen Jubiläum hat der Kreml nun ein spektakuläres Video aus dem Jahr 2008 veröffentlicht. Es zeigt Putin und den damaligen US-Präsidenten George W. Bush beim Tanzen.

© Screenhsot

Vor allem der US-Präsident schwingt ausgelassen das Tanzbein, während sein russicher Amtskollege an einem traditionellen russischen Gruppentanz teilnimmt. Am Schluss des 42 Sekunden langen Clips nehmen die beiden Staatschefs dann am Gala-Tisch nebeneinander Platz und reichen sich die Hände. Bushs Ehefrau Laura kann sich das Lachen über die Performance ihres Mannes dabei nicht verkneifen.

© Screenhsot

Unklar bleibt, wo in Russland das Video genau aufgenommen wurde. Putin und Bush hatten ein recht gutes Verhältnis und kamen immer wieder zu Gesprächen zusammen.