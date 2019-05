Jetzt begann der schaurige Prozess gegen den sogenannten „Hollywood Ripper“: Der Serienkiller tötete die Ex-Freundin von Hollywood-Star Ashton Kutcher sowie vermutlich bis zu zehn weitere Frauen. Michael Gargiulo (43) erschien im Gerichtssaal mit einem blassrosa-farbenen Hemd und kahl geschorenem Kopf.

Er hatte 2001 Ashley Ellerin (22) in ihrem Haus mit 47 Messerstichen (!) bestialisch getötet. Die junge Frau war damals mit Filmstar Kutcher liiert. Der saß in der Zuseher-Galerie. Das muss nicht einfach gewesen sein – auch aus anderen Gründen: Die Verteidigung stellte fest, dass seine Ex-Freundin Stunden vor dem Mord Sex mit einem anderen Mann hatte. Gargiulo ist angeklagt wegen zwei Morden und einem Mordversuch. In einem separaten Verfahren wird ihm die Tötung einer 18-Jährigen vorgeworfen.

Frau überlebte Attacke trotz 17 Messerstichen

Der Killer soll jedoch insgesamt für den Tod von fast einem Dutzend Frauen verantwortlich sein, so die Ermittler. Die Staatsanwaltschaft warf ihm ein „systematisches Abschlachten von Frauen“ vor, er hätte sich dabei sein bubenhaftes, adrettes Aussehen zunutze gemacht.

Die Mordserie, die die USA in Angst und Schrecken versetzte, soll 1993 mit dem Mord an Tricia Pacaccio (18) begonnen haben. Erst 2008 konnte der Serienmörder gestoppt werden nach einer Attacke auf Michelle Murphy, die trotz 17 Messerstichen überlebte und die Polizei alarmierte. DNA-Beweise führten zu früheren Morden. Schauspieler Kutcher könnte als Zeuge vernommen werden. Gargiulo droht die Todesstrafe. (bah)

Einige der Mordopfer:

© Facebook

© APA/AFP/POOL/AL SEIB