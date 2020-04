Wie durch ein Wunder hat der Faher überlebt. Er wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Dass dies hier verhältnismäßig glimpflich ausging, gleicht einem Wunder. In Polen zeigen Bilder einer Überwachungskamera einen wahrlich spektakulären Unfall. In Rabien bei Lodz. Ein 41-Jähriger raste am Ostersonntag mit seinem Suzuki Swift auf einen Kreisverkehr zu. Als er in der Einfahrt die Kontrolle verlor und die Kurve nicht mehr schaffte, krachte er mit Vollgas auf den Randstein und hob ab. Er wurde meterweit über die Verkehrsinsel katapultiert und krachte frontal in einen Friedhof. Dort blieb das völlig zerstörte Wrack samt Lenker liegen.

© Facebook/Ochotnicza Straż Pożarna Rąbień

Erst die eintreffende Feuerwehr konnte den Mann aus dem Auto schneiden. Er wurde zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt, kam aber in ein Spital. Wie die Polizisten vor Prt feststellten, roch sein Atem stark nach Alkohol. Ein Bluttest soll aber restlos Klarheit schaffen, ob Trunkenheit am Steuer im Spiel war. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Corona-Krise war die Straße leer.