Hund beißt Besitzerin während Krampfanfall tot

Vor den Augen ihrer Töchter wurde die 44-Jährige vom Familienhund attackiert.

Am Freitag kam es zur Tragödie: Um etwa 17.20 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei in Somerset im US-Bundesstaat Massachusetts ein, dass ein Hund eine Frau attackierte. Als die Sicherheitsbeamten und Notärzte am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich der Hund noch immer in Melissa A. (44) verbissen. Erst unter dem Einsatz von Elektroschockern ließ der Pitbull von seiner Besitzerin ab. Wenig später erlag die 44-Jährige ihren Verletzungen im Krankenhaus in Rhode Island.

Der 8-jährige Pitbull Amigo biss die Frau, als sie gerade einen Krampfanfall hatte. Melissas Tochter Heaven A. (13) kam ihrer Mutter zu Hilfe. Die 13-Jährige sagt, der Hund solle nicht eingeschläfert werden, weil er nur versucht habe, Melissa zu helfen. Weil er aber nur ein Hund sei, wusste er es nicht besser, so Heaven. Amigo sei auch neben ihrer Mutter gelegen und hätte sie auch angestupst und an ihr gerochen.

Die Familie hat Amigo, seit er ein Welpe ist. Der Pitbull wurde nun in einem Tierheim unter Quarantäne gestellt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte es sich um einen tragischen Zwischenfall handeln.

Die zweite Tochter Melissas, Elysandra A., hat inzwischen einen Spendenaufruf ins Leben gerufen, um die Beerdigungskosten für ihre Mutter decken zu können. Bisher konnte schon knapp die Hälfte der anvisierten 10.000 Dollar gesammelt werden.