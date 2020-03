Das kleine flauschige Tierchen erobert derzeit die Herzen von Usern weltweit.

Entweder man mag Hunde oder Katzen, doch jetzt löst ein Tier eine Debatte im Netz aus und scheint das Unmögliche zu schaffen. Sowohl Katzen- als auch Hundeliebhaber scheinen das flauschige Tierchen aus Vietnam zu lieben.

Sein Name ist Dúi, was übersetzt so viel heißt, wie Waschbär und mit seinem Aussehen erinnert er nicht nur an einen Welpen, sondern durch das kuschelige Fell und den spitzen Ohren hat er auch Ähnlichkeit mit einer Katze.

© Facebook

Sein Besitzer Tuan erstellte seinem Liebling prompt eine Fanpage und die erhielt in den letzten Wochen einige Likes. 43.000 Facebook-User folgen Dúi bereits - Tendenz steigend. Dieser klärte dann auch auf, dass es sich um einen Hund handle. Nun fragen sich aber viele, was für eine Mischung der kleine Welpe nun ist. Tuan stellte gegenüber "Metro" klar, dass es sich um eine Mischung aus einer in Vietnam heimischen Rasse handle, sowie einem kurzbeinigen Hund. Die meisten gehen davon aus, dass es sich um eine Mutation des in Vietnam bekannten Hmong Hunds handelt.

© Facebook

Ob vietnamesisch, Mischling, Hund oder Katze: Dúi ist und bleibt einfach süß - und darüber sind sich sogar die User in den Sozialen Medien einmal einig.