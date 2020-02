Influencerin veralbert ihre Fans: ''Bali-Urlaub'' in Ikea-Filiale

Eine Instagram-Influencerin postete zahlreiche Fotos eines angeblichen Bali-Trips auf Social-Media – Die "Urlaubs"-Bilder wurden jedoch in einer Ikea-Filiale gemacht.

Influencerin und YouTube-Star Natalia Taylor führte ihre Instagram-Follower mit zahlreichen Fotos, die einen angeblichen Trip ins Urlaubsparadies Bali zeigen sollen, an der Nase herum. Die traumhaften Fotokulissen stammten nämlich nicht etwa von der indonesischen Insel, sondern aus einer Ikea-Filiale.

Gemeinsam mit einer befreundeten Fotografin und einer Make-up-Künstlerin ließ sich Taylor in den ausgestellten Ikea-Zimmern ablichten. Dabei griff sie tief in die Trickkiste: So setzte sie sich etwa in Bademantel und Handtuch in eine Badewanne und posierte in einem pinken Outfit vor einer Plastikpalme – Fotos, wie man sie normalerweise aus dem typischen Bali-Urlaub kennt.

Das erste Posting zum Start ihres "Urlaubs" betitelte die Influencerin mit den Worten "Die Königin ist angekommen". Kurz darauf kommentierten die ersten Fans das Posting: "Unsere Bali-Königin" und "Ich bin auch auf Bali". Ein kleines Detail schienen einige jedoch zu übersehen: Bei genauerem Hinsehen kann man entdecken, dass hin und wieder ein Preisschild an den Möbelstücken im Hintergrund baumelte.

Die Auflösung ihres "Social-Media-Streichs" kam erst knapp eine Woche später – "Alles nur fake! Der Urlaub wurde bei Ikea nachgestellt". Auf der Videoplattform YouTube veröffentlichte Taylor schließlich ein Video und erklärt darin: "Es heißt, das Leben im Internet ist nicht immer so, wie es scheint." Laut eigener Aussage soll das Shooting jedoch ziemlich nervenaufreibend gewesen sein. Denn: Die Influencerin wollte sich nicht von den Ikea-Mitarbeitern erwischen lassen.