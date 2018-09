Instagram-Star tot auf Luxus-Jacht gefunden

Vor der Insel Kefalonia, ist eine junge Frau aus Sydney tot auf einer Luxusjacht aufgefunden worden. Ihr Körper lag leblos auf dem Hinterdeck der „Mayan Queen IV“. Das Schiff gehört dem 87-jährigen Alberto Baillères, der mit Silber-Bergbau zum Milliardär geworden ist. Sein Vermögen wird auf 8,26 Milliarden Euro geschätzt. Der Milliardär hatte sein Schiff zwei Tage zuvor für eine Dienstreise verlassen und ließ seine Mitarbeiter allein auf dem Schiff zurück.

Arzt versuchte sie wiederzubeleben

McNamara starb währenddessen unter unbekannten Umständen. Nachdem sie leblos gefunden wurde, versuchte der mitreisende Arzt an Bord der über 100 Millionen Euro teuren Jacht, sie wiederzubeleben. Beim anschließenden Transport in ein Krankenhaus in Athen sei die 20-Jährige im Rettungshubschrauber gestorben. Die knapp 23.000 Follower auf ihrem Profil, versorgte die 20-Jährige vor allem mit freizügigen Fotos von sich selbst. Ihr letztes Bild zeigt das Mittelmeer, auf dem die junge Frau Jet-Ski fuhr.

Boats & tequila????????‍♀️ Ein Beitrag geteilt von Salt Bby ???? (@sineadmcnamara) am Feb 10, 2018 um 3:47 PST

FRIDAY FRIDAY FRIDAY ???? & bye bye Rhodes it has been a pleasure W/ @lahanaswim Ein Beitrag geteilt von Salt Bby ???? (@sineadmcnamara) am Aug 9, 2018 um 10:09 PDT

Behörden in Griechenland ermitteln

Die Umstände des tragischen Todes sind bisher absolut unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft forderte eine Obduktion der Leiche an und wies den Kapitän der Jacht an, den Hafen nicht zu verlassen, wo alle Crewmitglieder zu dem mysteriösen Todesfall befragt werden.