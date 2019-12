Kompletter Sturm der Botschaft wurde verhindert.

Bagdad. Nach dem Angriff auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad schicken die US-Streitkräfte Verstärkung zum Schutz der Diplomaten. "Wir entsenden zusätzliche Kräfte, um unser Personal in der Botschaft zu unterstützen", erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstag. Zugleich rief Esper die irakische Regierung auf, ihrer Verantwortung zum Schutz der Botschaft gerecht zu werden.

Nach Angaben aus US-Militärkreisen ist die Entsendung einer kleinen Zahl von Marineinfanteristen geplant. Unterdessen erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums, eine Evakuierung der Botschaft in Bagdad sei nicht geplant. "Das US-Personal ist sicher."

Demonstranten stürmten Botschaft

Tausende Demonstranten hatten am Dienstag das massiv gesicherte US-Botschaftsgelände in Bagdad gestürmt. Die Proteste waren eine Reaktion auf US-Luftangriffe auf pro-iranische Milizen im Irak am Wochenende.

Die US-Armee hat nach dem Sturm auf die Botschaft in Bagdad Kampfhubschrauber zum Schutz des riesigen Komplexes eingesetzt. "Wir haben angemessene Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit amerikanischer Bürger zu gewährleisten", twitterte der Sprecher der von den USA angeführten Militärkoalition im Irak am Dienstag.

"Wir schicken zusätzliche Kräfte, um unser Personal an der Botschaft zu unterstützen." Der Militärsprecher veröffentlichte dazu Videos eines Apache Kampfhubschraubers, der mehrere Signalraketen über der US-Botschaft in Bagdad abfeuerte. Hunderte Demonstranten hatten am Dienstag die amerikanische Botschaft im Irak attackiert und mehrere Wachhäuschen in Brand gesetzt. Nach US-Angaben wurde ein kompletter Sturm der Botschaft verhindert.