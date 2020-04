Irak bestellt türkischen Botschafter wegen Drohnenangriff ein.

Bagdad/Ankara. Das irakische Außenministerium will wegen eines mutmaßlichen Drohnenangriffs auf ein Flüchtlingslager den türkischen Botschafter einbestellen. "Das Außenministerium verurteilt die Attacke durch die türkische Seite aufs Schärfste", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Am Vortag sei das Lager in der Nähe der irakischen Stadt Machmur angegriffen worden, dabei seien zwei Frauen getötet worden.

Die irakische Luftverteidigung habe eine "Verletzung des irakischen Luftraums durch eine Drohne der türkischen Armee" festgestellt, wie es in der Mitteilung hieß.

Die türkische Armee hatte am Mittwoch per Twitter mitgeteilt, dass bei einem Angriff im Nordirak vier "Terroristen" getötet worden seien. Es blieb aber unklar, ob es sich um die gleichen Vorfälle handelte. Die Türkei greift seit Mitte Dezember immer wieder im kurdischen Nordirak an. Ankara geht nach eigenen Angaben gegen Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei PKK vor, die auch von der EU als Terrororganisation eingestuft wird.