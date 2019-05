Iran will mit Attacken Ölpreis treiben

US-Außenminister Mike Pompeo hat den Iran beschuldigt, hinter den Angriffen auf Öl-Tanker und Öl-Versorgungseinrichtungen zu stecken, um den Rohstoff zu verteuern.

"Das waren Bemühungen der Iraner, den Ölpreis weltweit in die Höhe zu treiben", sagte Pompeo vor Journalisten, bevor er zu seinem Besuch in Europa aufbrach. Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, hatte zuvor in London von Beweisen gesprochen, die dem US-Sicherheitsrat in der nächsten Woche vorgelegt werden sollten. Die iranische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

In Mekka kommen Vertreter arabischer Golfstaaten wegen der Vorfälle zu einem Krisentreffen zusammen.