Erkennen Sie in diesen Schuhen Hitler? Einige User behaupten ja und der Sportbekleidungshersteller Puma kassiert einen Shitstorm.

Immer wieder wollen Menschen auch in Gegenständen andere Personen erkennen wollen. Jetzt hat dies aber einen neuen Höhepunkt erreicht, denn mit einem Schuhmodell hat der deutsche Sportbekleidungshersteller Puma eine riesige Diskussion auf Twitter ausgelöst. Einige User wollen in dem Modell "Storm Adrenaline" ausgerechnet Adolf Hitler erkennen.

Die schwarze Spitze des Schuhs soll dabei seine Frisur darstellen und die Zunge den charakteristischen Schnauzer des Nazi-Führers. Auffallen dürfte es nur, wenn man von oben auf die Schuhe blickt. Die User mutmaßen sogar, dass die Ähnlichkeit zwischen den Schuhen und einem der größten Massenmörder in der Geschichte kein Zufall sei und spielen darauf auf die Nazi-Vergangenheit des Konzerns an. Puma-Gründer Rudolf Dassler war seinerzeit Mitglied in der NSDAP.

Zu den irrwitzigen Vorwürfen hat sich Puma vorerst noch nicht geäußert. Die Schuhe sind seit 2019 am Markt erhältlich.