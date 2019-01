Irrer Latten-Streit zwischen Nachbarn wird Netz-Hit

Nicht mehr alle Latten am Zaun hatten diese Nachbarn in Doncaster im Norden Englands. Ein Disput zwischen den beiden artete in einem handfesten Streit aus. Die beiden jungen Männer attackieren sich beide mit Zaunlatten. Später bewerfen sich auch noch mit den Holzstücken. Zunächst versuchte die Freundin eines Streithahns die Situation zu beruhigen. Das wurde ihr dann aber scheinbar zu blöd. Wenig später kam sie dann mit einem Besen bewaffnet selbst in den Garten und machte ebenso mit.

Worum es in dem Streit ging, ist nicht klar. Zumindest wurden keine Verletzten gemeldet und das Netz hat auch noch was zum Lachen.