Unfassbare Aufnahmen aus Wales. Auf der kleinen Insel Skomer Island hatte der Hase keine Chance gegen die Mantelmöwe.

In einem Nationalpark in Wales entstanden Aufnahmen, die derzeit das Netz begeistern. Eine Mantelmöwe wurde dabei gefilmt, wie sie einen ganzen Hasen fraß. Dabei verschlang sie das Tier in einem Happen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass eine Mantelmöwe dabei beobachtet wurde.

"Hasen sind ein wichtiger Teil ihrer Nahrung, wenn keine oder nur wenige kleine Vögel da sind", erklärt ein Sprecher von Skomer Island, eine Insel, die vom Wildlife Trust geführt wird, gegenüber der britischen "Sun". Die kleine Insel ist die Heimat von Tausenden Möwen. Auf einen Einwohner kommen 4.400 solcher Vögel.

Sie halten sich meistens an der Meeresküste auf und nisten sort an unzugänglichen Stellen in Felsklippen.