Israelische Katze kontrolliert Zugtickets

Ihren Dienst tritt die "Kontrolleur-Katze" Shawarma täglich in einer Zugstation in der Nähe von Tel Aviv an. Den Namen erhielt die Katze von Pendlern. Jeden Tag sitzt sie bei den Ticket-Durchgängen und "kontrolliert", dass alles seine Richtigkeit hat und jeder sein Ticket auch brav einscannt.

© Screenshot Facebook / Kashani

Besuch vom Bürgermeister

Die Katze hat nicht nur offline, sondern auch im Netz eine große Fangemeinde. Sogar der Bürgermeister des Städtchens ist ein Fan des Pelz-Kontrolleurs und hat ihn bereits besucht.

Der Bürgermeister überreichte ihr Futter und Spielzeug, außerdem versprach er ihr beim ersten Aufeinandertreffen: "Ich habe nicht für dich gewählt, werde das aber ab jetzt tun!"