Ist das Loch-Ness-Monster tot?

Ein Skelett wurde an die schottische Küste gespült und löste gleichzeitig die wildesten Spekulationen aus.

Aberdeen. Ist es das Loch-Ness-Monster etwa tot? Sturmtief Sabine, in England unter Sturmtief Ciara bekannt, hat ein riesengroßes Skelett an den Strand in der Nähe der schottischen Stadt Aberdeen gespült.

Wal, Dino oder doch Loch Ness?

Die Website Fubar News postete auf ihrem Facebook-Account ein Foto von dem Ungeheuer und fragte ihre User: "Irgendeine Idee, was das für eine komische Kreatur sein könnte? PS....nicht das Kind."

Die User drehten durch und die Spekulationen rund um das Foto und das Skelett begannen. Die Palette reichte von echten Meeresbewohnern, wie Orcas oder Wale, bis hin zu Dinosauriern. Viele der schottischen User spekulierten über ihr Nationalheiligtum, das Monster aus Loch Ness.

Gibt bzw. gab es Nessie wirklich und das ist ein Beweis? Ist Nessie dann etwa tot? Viele Fragen und keine Antworten. Es bleibt abzuwarten, ob es sich um ein echtes Skelett handelt und was genau dahintersteckt.