Italien: Zahl der Corona-Infektionen in 24 Stunden verdoppelt

Menschenleere Städte, Geisterorte, drei Todesopfer: In Padua starb ein Mann (78), in Codogno südlich von Mailand eine Frau (77), eine zweite in der Klinik von Crema. Bereits 150 Personen sind infiziert. Die Zahl steigt rasant - innerhalb von nur 24 Stunden hat sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Italien ist im Ausnahmezustand. Die Regierung versucht alles, um die Ausbreitung zu stoppen. Doch der Erfolg bleibt aus: Nur wenige Hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt ereignet sich gerade der schlimmste Ausbruch des Cornonavirus in Europa.

Mailand. Alleine in der Lombardei sind über 100 Personen infiziert. Am schlimmsten betroffen ist die Stadt Codogno. Elf weitere Städte im Umkreis sind völlig abgeriegelt. Die Menschen stürmen die Supermärkte und kaufen die Regale leer. Sperrzonen statt Karneval. Restaurants, Bars, Schulen, Kirchen, Konzertsäle, Museen - alles zu. Selbst Züge halten nicht mehr in den isolierten Orten. Vier Spiele der ersten italienischen Serie A wurden abgesagt, ebenso Matches der unteren Ligen in der gesamten Region.

Modewoche. In Mailand, Hauptstadt der Lombardei, ließ Modezar Giorgio Armani seine Schau ausfallen. Auch in der Nachbarregion Venetien Alarmstufe Rot. Über 20 Infizierte, davon zwei in Venedig, ein Toter in Padua. Mediziner und Krankenpfleger im Spital wurden angesteckt. Der weltberühmte Karneval in Venedig fällt aus (siehe rechts). Insgesamt stehen 50.000 Einwohnern unter Quarantäne. In Friaul, Nachbarregion zu Kärnten, ist der Notstand ausgerufen worden. (mko, wek)