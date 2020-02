Italiens Premier: 'Haben Lage unter Kontrolle'

Bisher sind 7 Menschen gestorben, 271 Personen sind infiziert.

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat vor Panik angesichts der zunehmenden Zahl von Coronavirus-Infektionsfällen in Italien gewarnt. "Wir erleben keine Katastrophe, sondern einen Notstand, mit dem wir umgehen können. Wir sind dabei, die angemessenen Maßnahmen zur Eingrenzung der Epidemie umzusetzen", so der Premier bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Rom.

Der Premier verkündete, dass die Regierung Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaftssektoren ergreifen wird, die unter den Folgen der Coronavirus-Infektionswelle besonders leiden. Er arbeite eng mit den Präsidenten der italienischen Regionen zusammen, um die Maßnahmen zu koordinieren, sagte Conte bei der Pressekonferenz im Sitz des italienischen Zivilschutzes in Rom.

Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza rief das Land zu Geschlossenheit auf. "Dieser Notstand ist eine Herausforderung für uns alle. Das Land soll geschlossen bleiben", so der Minister. Speranza wird am Dienstagnachmittag in Rom ein Treffen mit den Gesundheitsministern von Italiens Nachbarländern sowie von Deutschland und Kroatien koordinieren. Daran beteiligt sich auch der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

271 Infektionsfälle

Sieben Todesfälle und 271 Infektionsfälle lautete die aktuelle Bilanz der Coronavirus-Epidemie in Italien Dienstagmittag. 206 Infektionsfälle wurden in der Lombardei gemeldet. Der Herd der Epidemie wurde in der lombardischen Provinz Lodi südöstlich von Mailand lokalisiert.

Die norditalienische Landwirtschaft beklagt indes schwere Schäden wegen der Epidemie. 500 Landwirtschaftsbetriebe und Tierzüchter in den elf isolierten Gemeinden in der Provinz Lodi seien schwer betroffen, berichtete der Landwirtschaftsverband Coldiretti. Die Gegend ist vor allem für die Fleisch- und Milchproduktion bekannt.