Jetzt will auch Schweizerin ihre erste Nacht verkaufen

Um 93.000 Euro statt 1,2 Millionen Euro will nun auch ein 20-jährige Schweizerin ihre Jungfräulichkeit verkaufen.

Nachdem die Ukrainerin Katya (19) im Internet ihre Jungfräulichkeit um 1,2 Milionen Euro an einen Münchner verkauft hatte (oe24 berichtete), will nun Amanda (20) nachziehen: Sie bietet ihre Unschuld für 93.000 Euro an – weil sie in Geldnot ist.

Ein Autounfall veränderte alles

Die Schweizerin hatte im Oktober 2018 einen Autounfall, den sie nur mit viel Glück überlebte – und der ihr Leben schlagartig auf den Kopf stellte. Mit schweren Verletzungen landete sie im Krankenhaus. Die Diagnose: Meniskusriss im linken Knie, Bänderriss im linken Arm, Lippe durchgetrennt, ein paar Zähne fehlen. Die Arztrechnungen häufen sich und die Versicherung will die Therapiekosten nicht mehr zahlen. Amanda muss das Geld irgendwie aufbringen, doch aufgrund ihrer Verletzungen kann sie bis heute nicht arbeiten.

Escort-Service bietet Jungfrauen an

Durch Zufall stößt sie im Internet auf einen Escort-Service, der dafür bekannt ist, Jungfräulichkeiten zu versteigern. Die Versteigerungen funktionieren immer gleich: Die Frau sagt, was sie mindestens möchte. Bei Amanda sind es etwas über 93.000 Euro. Dann bieten die Kunden, bis Amanda mit einem Angebot zufrieden ist oder ihre Meinung ändert. 20 Prozent des Topangebots gibt sie der Agentur ab. Diese überprüft den Käufer und stellt sicher, dass er keine unredlichen Absichten hat.

Anschliessend treffen sich das Mädchen, Käufer und Agentur in einem Hotel. Der Käufer kann einen Arzt mitbringen, der das Mädchen überprüft. Sind alle Seiten zufrieden, gehen Arzt und Agentur und überlassen das Zimmer der Jungfrau und dem Käufer.

93.000 Euro ist noch "preiswert"

Dass andere Frauen für diese Stunden mehrere Millionen bekommen, ist Amanda egal. "Mit den 93.000 Euro kann ich die Kosten decken, die bisher wegen des Unfalls angefallen sind." Was übrig bleibt, will sie für Sprachaufenthalte und ein Studium ausgeben.