Die 26-jährige Ashleigh dachte, sie habe sich über Weihnachten nur leicht verkühlt.

Ashleigh Hunter aus der australischen Metropole Perth dachte sich zuerst nicht viel, als sie sich über Weihnachten eine vermeintliche Erkältung holte. Dann verschlechterte sich der Zustand der 26-Jährigen aber immer weiter. Schließlich starb die junge Australierin nur wenige Stunden später.

Ärzte können ihr nicht mehr helfen

Ihre Eltern zeigten sich gegenüber „7NEWS“ am Boden zerstört. "Es ist einfach so schnell gegangen." Alles fiel mit leichten Erkältungs-Symptomen an. Ashleigh besorgte sich zunächst Tabletten, die aber keine Wirkung zeigten. Als sich der Zustand immer weiter verschlechterte, suchte die 26-Jährige ein Krankenhaus auf.

© Facebook

Ashleigh mit ihrem Freund Freo Ashleigh mit ihrem Freund Freo

Dort konnten die Ärzte aber nichts mehr für die gelernte Buchhalterin machen, sie starb noch am selben Tag. Wie sich herausstellte, hatte sich Ashleigh mit Meningokokken infiziert. Diese lösten eine bakterielle Hirnhautentzündung aus.

Ihre Eltern wollen nun andere warnen. "Glaube nicht, dass dir das nicht passieren kann."