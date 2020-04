Bilder aus dem chinesichen Fernsehen sorgen für Staunen. Während der Behandlung wurde die Haut dieser beiden Ärzte auf einmal dunkler.

Es sind erstaunliche Bilder, die das chinessiche Fernsehen "Beijing TV Station" zeigte. Zwei Ärzte, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infizierten, zeigten einen ungewöhnlichen Verlauf der Krankheit. Durch die Folgen der Behandlung wurde ihre Haut dunkler. Yi Fan und Hu Weifeng hätten sich bereits im Jänner angesteckt. Nachdem sie zunächst in einem Lungenkrankenhaus in Wuhan behandelt wurden, kamen sie später nach Tongji.

Der Kardiologe Yi soll 39 Tage an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen gewesen sein. Nun gab er am Montag im Interview vom Krankenbett aus an, sich wieder erholt zu haben. Er hatte noch Glück. Sein Kollege, der Urologe Hu kämpft immer noch um sein Leben. Ihm geht es schlecht. Seit fast 100 Tagen liegt er auf der Intensivstation.

© Fotomontage: oe24; Quelle: Getty Images; Youtube

Hu Weifeng kämpft noch immer um sein Leben.

Die Veränderung ihrer Hautfarbe soll allerdings nicht in direkter Verbindung mit Covid-19 stehen. Wie ein Arzt in dem Bericht erklärt, dürfte es eine Nebenwirkung eines verabreichten Medikaments sein. Sobald sich die Leberfunktionen wieder normalisieren, dürfte auch ihre Hautfarbe wieder heller werden.

Wie glaubhaft das ist, bleibt offen. Solche Fälle wurden bisher noch in keinem anderen Land veröffentlicht. Auch der Name des Medikaments wurde nicht genannt.