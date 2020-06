Kannibale auf frischer Tat ertappt, als er Verwandte aß

Schock-Einsatz in den USA: Als die Polizei von Richmond zu einer Ruhestörung alarmiert wurde, bot sich den Beamten ein schauriger Anblick.

Richmond (Kalifornien). Die Polizei in Richmond (Kalifornien) vermeldete, dass sie am Montag einen Mann, der des Kannibalismus verdächtigt werde, festgenommen hat. Die Einsatzkräfte wurden eigentlich aufgrund von Meldung einer Ruhestörung zu dem Haus des Verdächtigen gerufen. Als sie dort jedoch ankamen, bot sich den Ermittlern ein schauriges Bild: Als die Polizisten das Haus betraten, wurden sie Zeuge, wie ein Mann - Genaueres zur Identität des Verdächtigen wurde noch nicht veröffentlicht - an der ermordeten Frau knabberte. Bei der toten Dame soll es sich um eine Verwandte des Mannes handeln. Der Verdächtige wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, ob wegen "Kannibalismus" Anklage erhoben wird, da die US-Gesetze dieses Thema betreffend eher undurchsichtig sind.