Kannibalen-Droge erobert Europa

Experten schlagen Alarm: Eine der furchtbarsten Drogen der Welt ist in Europa auf dem Vormarsch: Desomorphin. Der Heroin-Ersatz wird „Krokodil“ oder einfach nur „Krok“ genannt, weil sich die Haut an der Einstichstelle grün verfärbt und schuppig wird. Abhängige werden dabei von innen nach außen richtiggehend aufgefressen.

„Krokodil“ besteht aus einem Mix aus Hustensaft, Benzin, Farbverdünner, Salzsäure und rotem Phosphor und ist vor allem in Russland äußerst populär. Der Heroin-Ersatz ist billig, hat aber katastrophale Folgen. Schätzungen gehen davon aus, dass alleine in Russland jedes Jahr Hunderte Menschen an der Droge sterben.

Erster Fall in England

Nun ist die neue Zombie-Droge auch in Westeuropa auf dem Vormarsch. Wie die englische „Sun“ berichtet, wurde nun in Großbritannien ein erster Fall bekannt. In Cheltenham im Südosten Englands wurde eine etwa 40-jährige Frau im Krankenhaus behandelt, die die Droge konsumiert haben soll. Bereits vor einigen Jahren wurden mehrere Fälle in den USA bekannt. Auch in Osteuropa soll es immer wieder Fälle gegeben haben.

Laut Einschätzung der Anti-Drogen-Initiative Stadt ohne Drogen ist „Krokodil“ so giftig, dass die durchschnittliche Überlebensdauer von Konsumenten gerade einmal ein Jahr beträgt. William Banner, Direktor des Oklahoma Poison Control Centers, warnt eindringlich vor dem Konsum der Droge. „Das ist ein Spiel mit dem Tod. Dieses Zeug wird jeden umbringen.“