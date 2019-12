Kein Weihnachtsfrieden für Flüchtlingskinder

Allein 4.000 Kinder harren unter menschenunwürdigen Zuständen in griechischen Lagern aus.

Athen/Istanbul/Berlin. Während wir im Kreise unserer ­Familien in Sicherheit und Wohlstand Weihnachten feiern, herrschen direkt vor unseren Augen und in nächster Nähe Verzweiflung und Not: In heillos überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln Rhodos, Kos, Samos, Chios, Lesbos, Evros und einigen mehr leben Zehntausende Flüchtlinge unter gelinde gesagt hoch prekären Verhältnissen. Allein auf den Inseln vor der türkischen Küste drängen sich weit mehr als 4.000 Kinder – zum großen Teil unbegleitet. Nicht alle können vor diesem Leid die Augen verschließen. Der deutsche Grünenchef Robert Habeck etwa lässt nun mit der Forderung aufhorchen, Tausende Migran­ten aus den katastrophal überfüllten Lagern nach Deutschland zu ­holen. „Holt als Erstes die Kinder raus“, appellierte er in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an die Menschlichkeit europäischer politischer Verantwortungsträger. Viele der 4.000 Kinder seien Mädchen, so Habeck: „Zerbrechliche, kleine Menschen.“

Ablehnung. Während Habeck für seine Forderung von vielen Seiten Zustimmung bekommt – Berlin etwa und Thüringen erklärten sich sofort bereit, Flüchtlinge aufzunehmen –, lehnt das deutsche Innen­ministerium die Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch ab. Zielführender sei es, so ein Sprecher, die Situation in den Flüchtlingslagern zu verbessern. Eine Position dazu von österreichischer Seite lässt sich im derzeitigen Finale der Koalitionsverhandlungen nicht eruieren. Caritas-Präsident Michael Landau spricht sich im ÖSTERREICH-Interview (siehe unten) für eine Umverteilung (Resettlement) aus, um

Griechenland zu entlasten.

„Für Gott ist niemand Ausländer.“ Auch Papst Franziskus äußerte sich zur Migrationsfrage: „Es geht hier um Menschen, die heute das Symbol aller Ausgegrenzten der glo­balen Gesellschaft sind. Für Gott ist niemand ein Ausländer oder Ausgegrenzter.“

Caritas-Präsident: "Griechenland nicht alleine lassen"

