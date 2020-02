Kemmerich will auf die 93.000 Euro verzichten

Nach 24 Stunden im Amt würden dem zurückgetretenen Ministerpräsidenten 93.000 Euro zustehen.

Thomas Kemmerich (FDP) will auf das Geld aus seiner Amtszeit als Ministerpräsident des ostdeutschen Landes Thüringen verzichten. Die Staatskanzlei bestätigte am Freitag einen Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland, wonach ihm durch seinen Amtsantritt am Mittwoch mindestens 93.000 Euro an Gehalt und Übergangsgeld zustünden.